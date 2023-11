Faixa-preta da Gracie Barra e revelação da FP Team brilham no BJJ Storm Contest 3

O duelo sem quimono foi um dos pontos altos do show, e segundo Brod, em um dos "melhores campeonatos da sua vida até hoje", com cerca de 100 pessoas - entre familiares e amigos - acompanhando a vitória do pupilo do multicampeão Felipe Preguiça direto da arena.

"Posso dizer que estou preparado para enfrentar qualquer atleta de BH em uma próxima superluta No-Gi no BJJ Storm Contest, de qualquer academia. Treinos com os melhores do mundo na minha opinião, então quem quiser lutar comigo, estarei pronto. Já no cenário nacional, um nome que eu gostaria de enfrentar é o Charles Negromonte, quem sabe essa luta não sai".

"Infelizmente, problemas técnicos que estavam fora de nosso controle surgiram uma vez que a Sympla não transmitiu o sinal para o sistema PPV. Tudo foi documentado e tomaremos as medidas cabíveis. Acreditamos que, apesar dos contratempos técnicos que fugiram do nosso escopo, a qualidade do conteúdo apresentado permaneceu intacta e entregamos mais um evento do tamanho que nosso esporte merece.

José Deuzimar Rodrigues Veras, de 68 anos, estava desaparecido desde ontem. Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) Brasil volta a ser o país com maior juros reais do planeta, apesar de redução da Selic. Confira o ranking

