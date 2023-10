Faixa de Gaza tem dia mais intenso de bombardeios desde início do conflito com Israel

Foi registrado nesta sexta-feira (27) o dia mais intenso de bombardeios na Faixa de Gaza por forças israelenses desde o início do conflito do país com o Hamas, em 7 de outubro. A informação é do correspondente da CNN Nic Robertson. Como consequência dos bombardeios, houve uma interrupção dos serviços de comunicação no enclave, afirma a principal empresa de telecomunicações palestina. O número de mortos em Gaza passa de 7.

“Só vemos fogo e ouvimos bombardeios ao nosso redor, e não sabemos de onde ele vem”, disse Salem Ahmad Ammar, que está próximo ao Hospital dos Mártires de Al Aqsa, à CNN por telefone. "A situação é muito, muito dura e difícil. Não sei se viverei para ver a luz do dia amanhã de manhã.

