Faetec oferece cursos de qualificação profissional para mulheres vítimas de violência

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) oferece 315 vagas em cursos de qualificação profissional para mulheres vítimas de violência ou que estejam em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa acontece por meio do Programa Pronatec Mulheres Mil, em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher.

As matrículas vão até o dia 23 de abril. A previsão é de que as aulas tenham início ainda este mês.

Faetec oferece 315 vagas de cursos profissionalizantes para mulheres em situação de vulnerabilidade social

