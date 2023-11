Fabrício Bruno critica 'arbitragem terrível': 'Contra o Flamengo é sempre assim'

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+."A gente teve dificuldade já quando estávamos com número igual de jogadores. Depois da expulsão é nítido que é difícil. A gente tem que baixar linha porque é uma equipe que está em situação difícil, mas sabe propor o jogo, consegue jogar.

Bruno Henrique faz falta após levar caneta de Soteldo, leva vermelho e é atingido com copo no rosto em Flamengo x SantosEm campo, o Flamengo abriu o placar com Pedro, no primeiro tempo, mas levou a virada do Peixe. Aos 33 minutos, Nonato deixou tudo igual, enquanto o zagueiro Joaquim, com um golaço, virou para 2 a 1.

MUNDO ESPN: Flamengo x Santos: Bruno Henrique leva vermelho e é atingido com copoBruno Henrique foi atingido por copo após ser expulso em Flamengo x Santos, pelo Brasileirão

Santos não poderá contar com peça importante do ataque contra o Flamengo, pela próxima rodada do Campeoanto Brasileiro.

Os torcedores do Flamengo não esconderam a insatisfação com o lateral Wesley durante o jogo contra o Santos, nesta quarta-feira (1), no estádio Mané Garrincha. Nas redes sociais, rubro-negros criticaram bastante o jogador, que virou o assunto mais comentado da rede 'X'.

Flamengo e Santos se enfrentam nesta quarta-feira (1° de novembro) em Brasília

Diuelo será o quarto entre as duas. Pegula já está na semi e grega Sakkari é eliminada

Craque está em reta final de contrato com o Flamengo

