Fabíola de Andrade se prepara para estrear como rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel

Prestes a estrear a frente da bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, Fabíola de Andrade, mulher do bicheiro Rogério de Andrade, costuma exibir em seu perfil nas redes sociais a rotina de preparação física, incluindo treinos e dieta.

A nova rainha de bateria da verde e branca da Zona Oeste não esconde a dificuldade de sambar e há menos de três meses para o carnaval vem se empenhando nas aulas com o coordenador da ala das passistas, George Louzada: 'Tô mandando bem ou não tô?'— pergunta ao instrutor em vídeo gravado durante as aulas. A gaúcha mostra todo seu gingado durante os ensaios com o coreógrafo das passistas, na Cidade do Samba. No vídeo, Fabíola de Andrade, de 37 anos, ao lado de seu professor, evolui e mostra que, apesar da dificuldade, tem samba no p





