F1 nomeia A$AP Rocky, parceiro de Rihanna, como diretor criativo de automobilismo

fechou acordo com a Puma que vai atuar como fornecedora esportiva oficial a partir da próxima temporada, em 2024. Para essa parceria, a empresa anunciou tambémSegundo a Puma, o rapper será responsável pelo desenvolvimento de projetos e diretrizes do material da marca, com o propósito de unir o estilo do streetwear com a categoria esportiva.

Enquanto o gigante alemão oferece roupas, calçados e acessórios da marca Fórmula 1. A linha de roupas e acessórios será focada tanto em diferentes públicos, quanto no abastecimento de equipes do automobilismo.e com a Puma para lançar, em 2023, exemplos de como será a coleção exclusiva para 2024. A influência será tanto no material para pilotos e equipes quanto nas peças para o público geral.

Por outro lado, o músico já tem uma antiga relação com a Fórmula 1 e a Puma, tanto que está envolvido no lançamento de projetos neste ano de uma coleção exclusiva. O trabalho será focado no material para pilotos e equipes, e peças para o público geral.. A cantora também é dona da marca de roupas de luxo Fenty e responsável pela linha de cosméticos Fenty Beauty. headtopics.com

A nomeação do parceiro da artista para direção criativa de automobilismo ocorre depois que a Puma fechou um acordo de longo prazo com ano início do ano. A empresa alemã se tornou licenciada exclusiva e revendedora de produtos em todas as etapas de automobilismo da temporada.

A estratégia da companhia é se aproximar também do mercado americano, pelo grande interesse do público no entretenimento esportivo, incluíndo corridas da

