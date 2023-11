F1: Conheça o hotel de luxo em SP onde os pilotos vão se hospedar

soma 141 espaçosos apartamentos, sendo 59 suítes, todos voltados para a vegetação típica da Mata Atlântica. Os mais disputados estão voltados para a piscina, das mais instagramáveis da cidade. Depois que se cruza o lobby, decorado pela arquiteta Patricia Anastassiadis, todas as atenções se voltam para aexterna - há uma segunda, coberta, com fundo de mármore. O hotel também conta com salas de eventos, spa e centro fitness.

Um dos dois restaurantes do Tangará descortina a mesma vista, a da piscina. Falamos do Pateo do Palácio, que vive lotado e serve pratos como mexilhões ao creme de açafrão e risoto de vieiras com couve-flor e alcachofra., que incluiu no menu iguarias como carpaccio de wagyu. Entre os pratos principais há magret de pato grelhado e risoto de lagostim.

