F1: conheça as novas regras que podem mudar as dinâmicas das corridas para 2024

Publicado em 30 de outubro de 2023 às, 06h00., de modo que as competições se tornem mais justas entre os pilotos e suas equipes a partir de 2024, com foco na temporada de 2026.

Em uma recente reunião, o Conselho Desportivo Mundial da FIA estudou a alteração e o banimento de certas práticas bastante comuns nas etapas da, para evitar que determinados times tenham o controle absoluto das temporadas. Além de contribuir para a maior movimentação das classificações.

Outra questão que vem sendo debatida entre os organizadores das provas envolve uma espécie de"competição desleal" entre as equipes, principalmente no desenvolvimento dos carros para as corridas em períodos fora do estabelecido, com o objetivo de obter vantagens sobre os rivais.pretende definir uma data antes da qual nenhum grupo poderá começar a trabalhar no projeto. A medida também pode impactar 2025, último ano do atual regulamento. headtopics.com

Apesar da aparente austeridade, as mudanças também visam melhorar a performance dos carros da categoria. Segundo o site alemão Auto Motor und Sport, mesmo que muitas normas ainda não estejam definidas, serão aplicadas ações para conter o peso extra da nova unidade de potência, que será mais pesada do que atualmente.

O downforce e a resistência aerodinâmica serão reduzidos. As unidades de potência serão mais pesadas do que atualmente, para que o restante do veículo seja mais leve. Assim, os veículos e os pneus serão menores; headtopics.com

