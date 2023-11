Fávaro anuncia plano para expandir plantio no Brasil sem desmatar

O ministro ainda fechou uma parceria com o governo da Indonésia para o desenvolvimento de vacinas contra a febre aftosa. Fávaro viajou ao país Asiático com uma comitiva da pasta e também encaminhou diferentes negócios envolvendo exportações de produtos brasileiros.

“Tenho certeza de que os resultados dessa missão serão importantes para a geração de emprego e renda no Brasil e para nossa consolidação como um grande parceiro da Indonésia”, diz Fávaro.Fávaro segue nesta quarta para a Índia, onde participam da Feira World Food Índia, uma das mais importantes feiras de alimentos do país. Ele terá extensa agenda de reuniões bilaterais com ministérios indianos e empresas locais.

VEJA Mercado em vídeo desta quarta-feira recebe o sócio-fundador da A7 Capital. Entre outros assuntos, ele fala como o possível impacto do descumprimento do governo em relação ao déficit zero pode complicar o Banco Central.

