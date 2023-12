Fóssil de planta é na verdade um filhote de tartaruga

Um fóssil de uma planta da era dos dinossauros, identificado pela primeira vez há cerca de 20 anos, foi reexaminado por cientistas que descobriram que a peça histórica é, na verdade, o fóssil de um filhote de tartaruga. A novidade foi publicada nesta quinta-feira por paleontólogos e paleobotânicos em um artigo na revista Palaeontologia Electronica.

O primeiro registro do material foi feito pelo padre colombiano Gustavo Huertas, que coletou rochas e fósseis perto da cidade de Villa de Levya entre as décadas de 1950 e 1970. O padre colombiano Padre Gustavo Huertas coletou rochas e fósseis perto da cidade de Villa de Levya entre as décadas de 1950 e 1970. Dois dos espécimes encontrados por ele eram pedras pequenas e redondas com linhas que pareciam folhas, por isso foram classificadas como um tipo de planta fóssi





RevistaEpoca » / 🏆 17. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Parece carne, mas não é: saiba o que são os alimentos plant-based e qual é o público-alvo dessa indústriaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Nathalia Hino mostra fotos do nascimento do primeiro filhoRainha de bateria da Estácio, Nathalia Hino apresenta filho e garante desfile: 'Não importa com quantos quilos' . Clique na foto

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Mãe decide não revelar o sexo do filhoAlguns pais defendem estilos de criação com menos definições de gênero, concebidos para permitir que as crianças escolham as suas próprias identidades mais tarde na vida: ArquivoBBC de 2022

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Marido de Ana Hickmann abre mão da guarda compartilhada do filhoAlexandre Correa, marido de Ana Hickmann, abriu mão da guarda compartilhada do filho Alexandre, conhecido como Alezinho. Correa quer o direito de visitas reguladas para ver o filho ao menos duas vezes por semana. Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal e violência doméstica.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Ana Hickmann posta fotos com seu filho no InstagramA apresentadora Ana Hickmann postou várias fotos com seu filho, Alexandre, de 10 anos, no Instagram, em momentos de lazer e viagens, em cenários de neve, praia e na Amazônia.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Ana Hickmann posta foto com filho e declara amor incondicionalAna Hickmann postou uma foto com seu filho, Alexandre, de 10 anos, na noite desta terça-feira (21). Em um story em seu perfil no Instagram, a apresentadora postou uma foto dos dois sorridentes e escreveu: 'Minha razão de viver! Filho, a mamãe te ama! Vai dar tudo certo'. Mais cedo, mãe e filho já havia aparecido em uma conversa com os seguidores , na qual disse que começou o dia melhor ao ver o menino mais feliz após dias conturbados. A criança tem aparecido mais nos contúdos recentes feitos por Ana

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »