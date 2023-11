Fãs visitam prédio de 'Friends' em Nova York após morte de Matthew Perry

Usar o humor como uma espécie de escudo social, ter o sarcasmo como sua principal qualidade. Esse era o personagem Chandler Bing, de "Friends", aquele amigo que faz piada de tudo e de todos — quase sempre uma piada ruim, mas que te faz gargalhar. Chandler também sabia rir de si mesmo.

Foi interpretando esse perfil de amigo que todo mundo quer ter que Matthew Perry conquistou fãs pelo planeta. O ator foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles, nos EUA, neste sábado (28). Segundo o site TMZ, o corpo estava dentro de uma banheira de hidromassagem. Ainda segundo o site, as autoridades que investigam o caso apontam a hipótese de afogamento e afirmam que não encontraram drogas ilícitas no local.

A morte repentina de Perry chocou os fãs, que visitaram o prédio da série em Nova York, nos EUA, para prestar homenagens. Era o prédio onde moravam Chandler e outros personagens da série. Um lugar onde nós, telespectadores, conseguimos nos sentir pelo menos um pouquinho parte dessa turma de amigos.Escolha de Perry A escolha do elenco de "Friends" não foi uma tarefa fácil. Vários atores fizeram testes para interpretar Chandler, mas os diretores não acharam nenhum engraçado. headtopics.com

"Quando ele leu o texto, aquilo brilhou, ganhou vida. Pela primeira vez no processo de montagem de elenco nós vimos que tinha um personagem ali e ele era o único capaz de interpretá-lo", lembrou Martha Kauffman, uma das criadoras de "Friends". A série conta a história de um grupo de amigos que vive em Nova York e enfrenta os desafios do início da vida adulta: morar sem os pais, pagar as contas, encontrar um amor.

A série estreou na TV americana em 1994 e foi ao ar por dez anos – um sucesso. Por seis temporadas consecutivas, foi o sitcom de comédia mais assistida nos Estados Unidos. A história deu a volta ao mundo, passou em mais de cem países. Cerca de 52 milhões de americanos assistiram ao último episódio, numa época em que as redes sociais não tinham o alcance de hoje. E que termina com Chandler fazendo uma piada. headtopics.com

Fãs de Matthew Perry fazem homenagem em frente ao apartamento de "Friends", em Nova York

