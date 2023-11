Fãs de Taylor Swift prestam homenagem a jovem fã falecida no Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, na última sexta-feira (17). Enquanto a cantora causou decepção em boa parte dos fãs brasileiros por não se pronunciar a respeito da morte, um grupo de admiradores da artista organizou uma homenagem para a jovem na Times Square, um dos principais pontos turísticos de Nova York, nos Estados Unidos.Taylor Swift dispensa hotéis de luxo e aluga casa durante passagem pelo Brasil Em um dos telões do local, eles escreveram uma mensagem em inglês.

"Essa é uma homenagem para todos os fãs que estavam nos shows no Rio de Janeiro. 'You were bigger thna the whole sky' ", dizia a frase exibida., de Taylor Swift, que fala sobre luto. No show seguinte à morte de Ana Clara, a artista norte-americana cantou essa música, o que parte do público entendeu como uma homenagem, por mais que ela não tenha citado o nome da admiradora morta ou mostrado alguma foto dela.O fã-clube Update Swift Brasil, com mais de 200 mil seguidores nas redes sociais, contou que a homenagem foi feita com"permissão e apoio da família e amigos de Ana Clara Benevides





