Fãs de Taylor Swift pedem cancelamento de shows no Brasil

A passagem de Taylor Swift pelo Brasil está marcada por tragédias e polêmicas, e até os próprios swifties, como são chamados os fãs da cantora, chegaram a criticar aFãs de Taylor Swift conseguem dinheiro para transportar corpo de jovem morta em show Por conta disso, swifties internacionais começaram uma campanha para que Taylor cancele as apresentações que ainda tem marcadas no Brasil. A americana faz show em São Paulo na próxima sexta-feira (24), no sábado (25) e no domingo (26).

Segundo diversos perfis gringos, Taylor estaria sendo maltratada pelo público e pela imprensa do Brasil. "Eles não merecem seu tempo, por quão nojentos estão sendo com ela. Se eu fosse a Taylor, eu cancelaria os shows, deixaria o Brasil e nunca mais voltaria, porque vocês estão agindo como animais", escreveu uma pessoa. "Taylor deveria entrar em um avião e sair do Brasil agora", sugeriu outro internauta de fora do país."Faltam apenas três shows no Brasil? Eu espero que Taylor cancele todos eles, vá embora e nunca volte para essas pessoas doentes de novo", postou mais um perfi





