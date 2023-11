Fãs de Taylor Swift gastam fortunas para ir aos shows no Brasil

Além dos ingressos, os fãs estão gastando com viagens, miçangas e roupas para ir aos shows em São Paulo e Rio de Janeiro, onde ela mora, para as duas capitais no Sudeste, roupas especiais para os dois dias, miçangas para fazer pulseirinhas da amizade, merchandising e alimentação. E ela não é a única que pagou valores consideráveis para ir aos shows. Lucas Prado, de 28 anos, gastou cerca de R$ 2.700. Lorena Neves, de 28 anos, investiu quase R$ 1.

700 para ir da capital paulista para o Rio de Janeiro ver um show da “loirinha”, como os fãs chamam a artista para seis apresentações com ingressos esgotados que prometem, além de alegrar os fãs, movimentar muito dinheiro. “A Taylor, como artista, conseguiu criar uma marca muito forte. Ela foi inteligente ao usar os percalços da vida para construir uma imagem e fidelizar os fãs, o que como consequência gera muito consumo”, explica José Maurício Conrado, pesquisador de linguagem e cultura pop e professor de publicidade da Universidade Mackenzi





🏆 4. valoreconomico » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Taylor Swift no Brasil: como os fãs se preparam para shows da cantora no paísA cantora irá se apresentar no Rio de Janeiro nos dias 17, 18 e 19 e nos dias 24, 25 e 26 de novembro, em São Paulo

Fonte: CNNBrasil - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Fãs de Taylor Swift acampam em frente ao estádio para garantir lugar nos showsFãs de Taylor Swift montam barracas de camping em frente ao Estádio Nilton Santos para garantir um bom lugar nos shows da cantora americana no Brasil

Fonte: jornalodia - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Fãs de Taylor Swift conseguem projeção no Cristo RedentorA passagem da popstar Taylor Swift pelo Rio de Janeiro está repercutindo nos jornais internacionais, após os fãs da cantora conseguirem a tão sonhada homenagem de boas-vindas com uma projeção no Cristo Redentor na noite desta quinta-feira.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Fãs pedem projeção no Cristo e reforço na segurança para show de Taylor Swift no EngenhãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Taylor Swift pede aos fãs para não jogarem objetos no palco durante showA cantora Taylor Swift fez três apresentações em Buenos Aires no último fim de semana e pediu aos fãs que não jogassem objetos no palco durante o show. Ela expressou preocupação com a segurança dos dançarinos e pediu gentilmente para que os presentes fossem entregues de outra forma.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Fãs de Taylor Swift pedem projeção no Cristo RedentorApós resposta do perfil oficial do Cristo Redentor e do Padre Omar, fãs da cantora Taylor Swift correm para o Twitter para resolver a questão com memes.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »