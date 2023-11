Fãs de Matthew Perry fazem homenagem em frente ao apartamento de “Friends”, em Nova York

Diversos fãs têm visitado o apartamento onde o personagem de Matthew Perry em "Friends" vivia.

A rotina dos amigos Chandler, Monica (Courteney Cox), Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David Schwimmer), Phoebe (Lisa Kudrow) e Joey (Matt LeBlanc) acontecia, na maioria das vezes, nos apartamentos dos personagens em West Village, em Manhattan, no coração de Nova York. Em vídeos publicados nas redes sociais, a calçada do prédio foi o local escolhido por muitos fãs para prestarem a última homenagem ao ator, que faleceu no sábado (28).

