Fãs argentinos de BTS e Taylor Swift se unem contra Javier Milei e sua companheira de chapa; entenda

Fãs argentinos de BTS e Taylor Swift se unem contra Javier Milei e sua companheira de chapa, Victoria Villaruel — Foto: Reproduçãoe de K-pop. O candidato e seu partido, o Liberdade Avança, foram descritos nesta quinta-feira como representantes da “direita antidemocrática” e “Trump” argentino., liderou as pesquisas antes do primeiro turno no domingo, mas foi derrotado pelo ministro Sérgio Massa.

“Como Taylor diz, precisamos estar do lado certo da História”, escreveu um fã da cantora, que esgotou três shows no estádio de futebol River Plate, em, com capacidade para 80 mil pessoas. O evento correrá apenas uma semana antes do segundo turno, e um dos maiores apresentadores da TV argentina, Jorge Rial descreveu o momento como “um golpe mortal” para o candidato.

Enquanto isso, a companheira de chapa de Milei, Victoria Villarruel, foi alvo de críticas por parte dos fãs de BTS, enfurecidos por uma série de tweets feitos por ela em 2020 e que recentemente foram redescobertos. Em um deles, ela sugeriu que o nome da banda parecia “uma doença sexualmente transmitida”. headtopics.com

Como resposta, a única reação de Villarruel nesta quarta-feira foi um post lamentando a “avalanche de notificações de conversas engraçadas típicas do Twitter de mil anos atrás”. A banda sul-coreana de sete membros é um fenômeno musical mundial e um dos poucos grupos desde os Beatles a emplacar quatro álbuns em primeiro lugar nosnas primárias de agosto, respondeu com um aviso: “Você mexe com o BTS, você mexe comigo”, postou.

Em resposta aos seus comentários sobre o BTS na quinta-feira, Alejandro Kim, ex-vice-presidente da Câmara de Comércio Argentino-Coreana, apontou que a banda é responsável por cerca de meio por cento do PIB da Coreia do Sul. “Parabéns! Você combinou xenofobia, racismo e ignorância em 200 caracteres!”, acrescentou ele. headtopics.com

Consulte Mais informação:

JornalOGlobo »

Fãs de Taylor Swift iniciam campanha na Argentina contra Javier MileiO deputado Javier Milei disputará o segundo turno presidencial em 19 de novembro com o candidato governista e atual ministro da Economia, Sergio Massa Consulte Mais informação ⮕

Taylor Swift lança álbum “1989 (Taylor’s Version)”, com cinco faixas inéditasEsse é o quarto álbum que a cantora regrava após briga com antiga gravadora; saiba mais Consulte Mais informação ⮕

Taylor Swift lança '1989 (Taylor's Version)': entenda por que cantora regrava os próprios discosEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Crusoé: “Fãs de BTS fazem manifesto contra Milei”O motivo são postagens antigas da vice de Javier Milei, Victoria Villaruel, que foram recuperadas nesta semana Consulte Mais informação ⮕

Taylor Swift entra no rol dos bilionários com o sucesso da sua turnêOs shows da 'The Eras Tour' já adicionaram mais de US$ 4,3 bilhões a economia americana; Swift desembarca no Brasil agora em novembro Consulte Mais informação ⮕

Taylor Swift se torna oficialmente uma bilionária, aponta agênciaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕