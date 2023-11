Fã morre durante show de Taylor Swift no Brasil

Uma fã morreu, na noite desta sexta-feira (17), após passar mal durante o primeiro show da The Eras Tour de Taylor Swift no Brasil, realizado no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio, Ana Clara Benevides, de 23 anos, faleceu após uma parada cardiorrespiratória em decorrência do calor extremo no local. A jovem era da cidade de Sonora, no interior do Mato Grosso do Sul, e estudava Psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

Ainda de acordo com informações da SMS, Ana chegou a ser socorrida no posto de atendimento dentro do estádio e, posteriormente, encaminhada ao Hospital Municipal Salgado Filho, onde deu entrada às 20h50. “Foram feitas manobras de reanimação, mas, infelizmente, ela não resistiu”, informou a Secretaria. Em conversa com a CNN, uma prima da vítima, Jaine Benevides, relatou que Ana estava no show acompanhada de uma amiga. “Ela viajou ao Rio especialmente para o show da Taylor. Estava muito calor, no comecinho do show ela passou mal e desmaiou”, conto





