Ọfẹlè, o encaminhador dos espíritos, comanda o astral da semana

Ọfẹlè é uma das denominações de Ọmọlu, o Orixá que tem o poder de controlar todas as doenças. Ele ficou reconhecido como Olú Ọfẹlè (Senhor de magias poderosas), quando seu culto foi trazido pelo povo fon de Ẹmpé, para as terras yorubás de Ẹ̀gbàdọ̀. Nesta região, Ọmọlu Ọfẹlè é cultuado ao lado de Ìyá Àṣàbọ (a idolatrada mãe ancestral).

Nesta semana dedicada a lembrança dos que partiram desse mundo, vamos orar a Ọfẹlè, pedindo luz aos espíritos dessas pessoas, que nos deixaram valiosas experiências. Em apenas um decreto neste mês, a prefeitura demitiu 442 contratados da Secretaria de Educação, o que acabou impactando no funcionamento de escolas e deixando crianças com meio período de aulas

Do Instagram para o altar: casal que se conheceu na internet vai lançar música que enaltece Nova IguaçuRaro, mas possível: Enem corrigiu 15,6 milhões de redações em cinco anos, mas só 190 tiveram nota mil headtopics.com

Leonardo Miggiorin conta o que mudou após ter revelado sua orientação sexual: ‘Não quis mais fingir que era outra pessoa’

Mike Pence desiste de candidatura: “Não é meu momento”Ex-vice-presidente dos EUA rompeu com Trump, que segue como o pré-candidato favorito dos republicanos Consulte Mais informação ⮕

'Estou em um momento de muita plenitude', afirma Claudia RaiaAtriz celebra o retorno ao trabalho após o nascimento de Luca, fala sobre o sucesso de Emengarda em 'Terra e Paixão', abre o jogo sobre etarismo e mais; confira Consulte Mais informação ⮕

'Momento é de dor, mas clube continuará crescendo', diz Vojvoda após vice do FortalezaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Pablo Maia explica 'valorização' em momento do São PauloAutor do único gol do São Paulo no empate por 1 a 1 contra o Athletico-PR, Pablo Maia falou sobre jogos fora de casa pelo Brasileiro Consulte Mais informação ⮕

Diário da guerra: Repórter da CNN vai até fronteira e registra ataques e explosões na Faixa de GazaAmérico Martins capturou momento exato em que foguetes são lançados de Gaza contra Israel Consulte Mais informação ⮕

Jovem é assassinada a tiros dentro do próprio carro em Serra (ES)Segundo populares, pai ainda tentou socorrer a vítima; ninguém foi preso até o momento Consulte Mais informação ⮕