Fã do grupo RBD contrai herpes ocular durante show

A emoção de ver os ídolos na sua frente pela primeira vez é única. Afinal, o fã costuma ansiar por anos para sentir esse momento, enfrentar filas quilométricas e fazer um grande esforço financeiro para estar ali, pertinho do seu artista favorito. Mas são em momentos de maior ansiedade que algumas doenças podem se manifestar, causando muitas vezes efeitos irreversíveis.

Saiba também:O que é e quais são os seus sintomas da crise se ansiedade Esse foi o caso de Brenda Freitas, fã do grupo RBD, que de acordo com a matéria exibida no Fantástico (Rede Globo), no último domingo (12), sofreu um raro caso de herpes nos olhos, uma infecção conhecida como herpes ocular . Neste artigo vamos te explicar como essa doença funciona, quais as possíveis complicações e como se prevenir





