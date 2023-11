Fã-clube de Taylor Swift pede suporte aos fãs em show do RBD

Página solicitou atenção de organizadores do evento a partir de relatos de fãs que passaram mal em show de grupo mexicano RBD. Fã-clube Taylor Swift Brasil pediu, sete dias antes do primeiro show da cantora no Brasil, que os organizadores considerassem oferecer água e abrigo aos fãs que já estavam ou entrariam nas filas, diante da onda de calor que o país enfrenta. Uma semana antes da chegada da turnê de Taylor no Estádio Nilton Santos, o grupo RBD fez apresentações no mesmo local.

Foi a partir dos relatos de calor excessivo nas filas para a apresentação dos mexicanos que o fã-clube de Taylor se preocupou





Taylor Swift lança álbum "1989 (Taylor's Version)", com cinco faixas inéditas

Taylor Swift lança '1989 (Taylor's Version)': entenda por que cantora regrava os próprios discos

Venda de ingressos para shows de Taylor Swift no Brasil é reaberta

Novo lote de ingressos para shows de Taylor Swift no Brasil é liberado

Semana Pop relembra a inusitada visita de Taylor Swift ao Brasil em 2012Cinco meses depois de Taylor Swift confirmar que viria ao Brasil com 'The Eras Tour', finalmente chegou a hora. Nessa sexta-feira (17), a cantora faz o primeiro dos seis shows agendados por aqui. Taylor se apresenta no Rio de Janeiro nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Em seguida, desembarca em São Paulo para shows nos dias 24, 25 e 26 de novembro. A turnê marca o retorno da cantora ao país depois de 11 anos. Taylor esteve por aqui em 2012 para a divulgação do álbum 'Red', naquela primeira versão, que depois teve os direitos do projeto comprados pelo empresário Scooter Braun. Em 2021 a cantora lançou uma nova versão desse disco. Durante sua vinda ao Brasil, Taylor fez uma rodada de entrevistas e participações em programas de TV nacionais. E alguns desses momentos ficaram muito marcados e geraram memes.

Shows da Taylor Swift no Brasil
Os shows da cantora Taylor Swift no Brasil já estão aí! As seis apresentações da artista em terras brasileiras estão previstas para ocorrer nos dias 17, 18, 19, 24, 25 e 26 de novembro.

