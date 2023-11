Fábrica da EMS na Sérvia recebe aval da Anvisa para fornecer medicamentos ao Brasil

Com validade inicial de dois anos, a certificação corresponde ao primeiro passo para que remédios fabricados na unidade europeia possam ser comercializados no mercado brasileiro. A Galenika também está apta a vender medicamentos para outros países europeus.

A certificação vale para a linha de comprimidos revestidos e contempla, inicialmente, o anticoagulante rivaroxabana, indicado para a prevenção de AVC, trombose e embolia, assim como para outros medicamentos que venham a ser produzidos na linha inspecionada.

“As empresas certificadas pela Anvisa são bem vistas no mundo inteiro por atenderem a essas regras e o certificado é válido e aceito em diversos países, o que facilita muito na hora da exportação, nos tornando ainda mais competitivos no mercado global”, diz em nota o vice-presidente da EMS, Marcus Sanchez.

Por meio da Galenika, a EMS acaba de comprar mais uma empresa europeia, a Lifemedic, que atua na importação e distribuição de produtos naturais da farmacêutica italiana Pharmalife Research na Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia do Norte e Montenegro.

O portfólio adquirido é formado por 22 produtos, voltados sobretudo à linha pediátrica, e complementa a oferta da Galenika, que tem forte atuação na área de prescrição, com destaque para tratamentos do sistema nervoso central, cardiológicos, anti-infecciosos e medicamentos isentos de prescrição (OTC).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: TRT determina cancelamento de demissões na General Motors de São José dos CamposSindicato vai realizar assembleia nesta quarta-feira para discutir o fim da paralisação na fábrica

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Cigarros eletrônicos: projeto de lei quer liberar vapes no país, mas entidades médicas criticam; entenda o debateProposta quer regulamentá-los em meio à circulação de produtos contrabandeados, mas técnicos da Anvisa apoiam manter proibição da venda no Brasil

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Palmeiras repete Santos e envia kit com uniforme para Mavie, filha de NeymarO Palmeiras encaminhou um kit com produtos de sua linha específica para bebês, assim como um ...

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: BC faz terceiro corte seguido nos juros e Selic vai a 12,25%A decisão veio em linha com mediana das expectativas do mercado

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Equatorial vende linha de transmissão por R$ 714 milhõesCom endividamento elevado, estratégia é reciclar capital; empresa busca sócio para todo seu negócio de transmissão

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

TEC_MUNDO: Quanto custa um carro elétrico? Conheça 10 modelos topo de linhaVeja 10 modelos topo de linha de carros eletrificados e descubra quanto custa um carro elétrico no Brasil!

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação ⮕