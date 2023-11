Fábio Santos revela que Soteldo pediu desculpas aos jogadores do Corinthians

neste domingo (29), e o assunto que dominou a Neo Química Arena foi o polêmico pênalti sofrido por Soteldo nos acréscimos do segundo tempo, que gerou gol de empate do Peixe. De acordo com o lateral Fábio Santos, o venezuelano pediu desculpas aos jogadores do Timão na jogada.O camisa 10 santista colocou a bola na frente e se enroscou com Bruno Méndez.

O Soteldo pede desculpas na hora para não tomar cartão amarelo, a gente pediu o amarelo. Ele fala que teve o contato, mas não tentou cavar o pênalti. O Daronco escuta essa informação, o VAR chama. O Daronco olha, 40 mil pessoas viram que não foi absolutamente nada, e ele marca o pênalti mesmo assim. Tem erros que são aceitáveis, mas um deste tamanho é difícil de entender - contou Fábio Santos.

O camisa 6 do Corinthians também criticou — com ironia — a postura de Daronco e reiterou que o pênalti não existiu. - Falei na hora do pênalti, depois do jogo. 40 mil pessoas viram ao vivo que não foi pênalti. Mesmo assim, com a personalidade toda que ele acha que tem, ele marcou o pênalti - concluiu.Ambas as equipes voltam a entrar em campo na quarta-feira (1), pela 31ª rodada do Brasileirão. O Corinthians recebe o Athletico-PR, na Neo Química Arena, às 19h. Uma hora depois, às 20h, o Santos enfrenta o Flamengo, no Maracanã. headtopics.com

Corinthians x Santos: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoA partida entre Corinthians e Santos válida pela 30ª rodada do Brasileirão Série A Consulte Mais informação ⮕

VÍDEO: Assista aos melhores momentos de Corinthians x SantosVeja os melhores lances de Corinthians x Santos pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023 Consulte Mais informação ⮕

Mano ironiza arbitragem de Corinthians x Santos: 'Vozes do além'Mano Menezes ironizou a arbitragem do clássico entre Corinthians x Santos, pelo Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

'Errou a arbitragem de Corinthians x Santos', diz Simon sobre pênaltiComentarista de arbitragem dos canais ESPN avaliou o lance polêmico que gerou o empate do Santos contra o Corinthians Consulte Mais informação ⮕

Corinthians x Santos ao vivo: acompanhe o jogo pelo Campeonato BrasileiroOnde assistir e tempo real dos lances e das estatísticas do jogo da 30ª rodada do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Gol contra de Jean Lucas em Corinthians x Santos repercute entre jornalistas: 'Bizarro'O gol contra de Jean Lucas no clássico entre Corinthians e Santos, na Neo Química Arena, tomou as redes sociais neste domingo (29). Alguns jornalistas esportivos também comentaram o assunto e classificaram o lance do meia santista como 'bizarro'. Consulte Mais informação ⮕