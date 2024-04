ANÁLISE: Fábio Matias resgata Botafogo aguerrido e passa batão para Artur Jorge após passagem positiva . O interino resgatou o espírito aguerrido da equipe e fez de tudo para espantar os fantasmas de um passado recente. Os resultados - oito vitórias, um empate e uma derrota - refletem isto. E poderia ser melhor se o Botafogo tivesse um desempenho diferente na largada na fase de grupos rumo a glória eterna. Artur Jorge já começa a trabalhar nesta quinta-feira (4).

Fábio Matias vai integrar a comissão técnica do treinador português. Os primeiros passos já estão definidos: reuniões. Vamos ter as reuniões com o Artur, e eu olho muito o entendimento e interpretação do jogo, que é nosso ponto principal. O próximo desafio do Botafogo será a LDU, em Quito. O Alvinegro enfrenta a equipe equatoriana nesta quinta-feira (11), às 19h, no Estádio Casa Blanca. Este será o primeiro jogo sob o comando de Artur Jorge

Fábio Matias Botafogo Artur Jorge Passagem Positiva Equipe Treinador Reuniões Jogo LDU Quito Alvinegro Estádio Casa Blanca

Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Lance! / 🏆 30. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Às vésperas da chegada de Artur Jorge ao Botafogo, Fábio Matias diz: ‘Fiz o meu melhor’Técnico interino do Botafogo, Fábio Matias concedeu entrevista coletiva após a vitória sobre o Boavista, que rendeu ao clube a Taça Rio

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Artur Jorge e Botafogo: quem é técnico que já perseguiu marca de Jorge JesusEx-zagueiro, Artur Jorge é o atual comandante do Braga, de Portugal, e fez uma campanha expressiva na última temporada com o clube

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Fábio Matias exalta goleada do Botafogo e evita falar sobre novo técnico: ‘Determinação do clube’Técnico interino do Botafogo, Fábio Matias evitou comentar muito sobre a busca do clube por um novo treinador.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Fabio Matias evita falar em efetivação no Botafogo e elogia Textor: 'Acima da média'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Com indefinição na comissão técnica, Botafogo de Fábio Matias se permite focar na LibertadoresCom a goleada sobre o Boavista no jogo de ida da Taça Rio, o Botafogo se permite ter uma semana cheia para focar na estreia da Libertadores.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Fabio Matias nega sensação de 'dever cumprido' e foca na LibertadoresNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »