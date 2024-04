Fábio Matias critica desempenho do Botafogo na Libertadores no último jogo como interino: ‘Desfocados e dispersos’. O interino teve uma passagem positiva no comando: oito vitórias, um empate e uma derrota. O comandante reconheceu os erros da equipe.Não foi um jogo bom, principalmente pelo primeiro tempo, e isso é óbvio, a gente sabe disso. Entramos um pouco desfocados, entramos um pouco dispersos, isso faz parte também, infelizmente. Isso nos prejudicou muito.

Essas questões do espaço (deles) a gente havia detectado, a gente faltou um pouco de fechar no ajuste da zona central nossa, ali dos médios, em termos de ocupação de espaço. A gente ficou muito mais com umas referências individuais do que referências do espaço, do jogador que estava ali Fábio Matias comentou sobre os casos extracampo envolvendo John Textor, dono da SAF do Botafogo. O interino pontuou que o elenco está blindado quanto a questão. - Dentro do processo diário nosso estava tudo controlad

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Lance! / 🏆 30. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Fábio Matias exalta apoio da torcida na vitória do Botafogo pela Libertadores: ‘Vibrou até o final’Fábio Matias, técnico interino do Botafogo, exaltou a força da torcida alvinegra no primeiro jogo contra o Bragantino na Libertadores.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Com indefinição na comissão técnica, Botafogo de Fábio Matias se permite focar na LibertadoresCom a goleada sobre o Boavista no jogo de ida da Taça Rio, o Botafogo se permite ter uma semana cheia para focar na estreia da Libertadores.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Na Libertadores, Fabio Matias pode fazer último jogo como interino do BotafogoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Às vésperas da chegada de Artur Jorge ao Botafogo, Fábio Matias diz: ‘Fiz o meu melhor’Técnico interino do Botafogo, Fábio Matias concedeu entrevista coletiva após a vitória sobre o Boavista, que rendeu ao clube a Taça Rio

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Fábio Matias exalta goleada do Botafogo e evita falar sobre novo técnico: ‘Determinação do clube’Técnico interino do Botafogo, Fábio Matias evitou comentar muito sobre a busca do clube por um novo treinador.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Fabio Matias evita falar em efetivação no Botafogo e elogia Textor: 'Acima da média'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »