Exxon e Aramco lideram compromisso de redução de emissões

Exxon e Aramco lideram o compromisso assumido por 50 empresas produtoras de petróleo e gás de reduzir as emissões. O acordo será controverso, uma vez que nenhuma das empresas concorda em reduzir a produção de petróleo e gás. Mas elas se comprometeram a reduzir as emissões de metano a quase zero até 2030 e a pôr termo à queima rotineira de gás natural.





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Produtores de combustíveis fósseis planejam dobrar a extração em 2030, diz relatório da ONUProjeções indicam que a demanda global por carvão, petróleo e gás atingirá seu pico nesta década

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Itália aposta nas reformas dos circuitos locais para manter duas etapas da Fórmula 1 até 2030Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Putin decidiu concorrer à eleição presidencial e pode ficar no poder até 2030, dizem fontesGastos russos com defesa, armas e orçamento geral aumentaram, e presidente russo fez várias aparições públicas, inclusive nas regiões, nos últimos meses

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Mais duradouro desde Stalin, Putin pode ficar no Kremlin até 2030Fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters indicam que presidente decidiu lançar campanha de reeleição para março do ano que vem

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Quantidade de carros elétricos aumentará em dez vezes até 2030, diz estudoMix de fontes energética renováveis cresce e demanda de energia fósseis entra em declínio

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Fórmula 1 confirma o Grande Prêmio de São Paulo no calendário até 2030Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »