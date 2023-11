Extrema direita utiliza inteligência artificial para alimentar o antissemitismo nos EUA

Grupos de ódio e trolls da internet de extrema direita aproveitaram as tensões em torno da guerra Israel-Hamas, e utilizaram os avanços na inteligência artificial para alimentar ainda mais o antissemitismo nos Estados Unidos.

O avanço do conflito e o rápido desenvolvimento – e a maior acessibilidade – das ferramentas de IA permitiram que grupos antissemitas transformassem a tecnologia em arma, criando imagens e áudios que são usados para atacar a comunidade judaica, de acordo com especialistas que acompanham o extremismo online. “Temos visto uma convergência ideológica real e preocupante entre as comunidades online de extrema direita e o sentimento pró-Hamas”, disse Ben Decker, CEO da Memetica, uma empresa de análise de ameaças que monitora o ódio online





