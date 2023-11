Extração e exportação de lítio se tornou uma das principais esperanças da Argentina para os próximos anos. Quer Sergio Massa ou Javier Milei vença as eleições presidenciais neste domingo (19/11), os argentinos continuarão fazendo as mesmas perguntas.

Este ano foi difícil para o bolso dos argentinos, com a inflação ultrapassando os 140% ao ano, uma queda real de 5,5% nos salários nos primeiros nove meses do ano, uma moeda local que perdeu entre metade e 60% do seu valor frente ao dólar americano, dependendo da taxa de câmbio praticada. Vale lembrar que 2022 também já não tinha sido favorável. O governo atribui isso à falta de dólares no país, tanto para fazer frente aos pagamentos como para acumular reservas que lhe permitam defender o valor de sua moeda. Independentemente de quem vença as eleições presidenciais, tudo indica que o próximo presidente da Argentina terá melhores rendimentos nos cofres do Estado em 2024





🏆 7. g1 » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Saiba quem é Sergio Massa, candidato governista à Presidência da ArgentinaFilho de italianos, atual ministro da Economia recebeu o apoio do presidente Alberto Fernández e da vice Cristina Kirchner

Fonte: CNNBrasil - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Javier Milei, Patricia Bullrich e Sergio Massa: conheça os três favoritos nas eleições presidenciais da ArgentinaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa: quem são os candidatos à Presidência da ArgentinaPesquisas indicam o favoritismo do presidenciável da extrema-direita, mas analistas dizem que disputa está aberta, inclusive sobre a possibilidade de haver ou não um segundo turno

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Quem é Sergio Massa, candidato peronista que vai ao segundo turno com Milei na ArgentinaCandidato se recuperou significativamente nas urnas desde as primárias e mostra força do peronismo no país

Fonte: exame - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Javier Milei vs Sergio Massa no segundo turno da Argentina: veja o que dizem os analistasNas próximas semanas, o país será epicentro de uma campanha intensa pela confiança dos argentinos; apelo à mudança e aproximação do centro podem definir disputa pela Casa Rosada

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Quem é Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa e possível primeira-dama da ArgentinaMalena Galarini é filha de uma atriz famosa e preside a estatal de abastecimento de água e saneamento básico da Argentina

Fonte: CNNBrasil - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »