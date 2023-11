Expulsão de Gerson, do Flamengo, gera revolta na web: 'Operação salva Santos'

Internautas não concordaram com a decisão da arbitragem e o termo"Operação Salva Santos" ganhou destaque na rede social"X".Gerson recebeu um cartão amarelo após uma entrada no adversário. O VAR chamou Rafael Klein para rever o lance, e o árbitro decidiu pela expulsão do meia. O cartão vermelho dado ao jogador do Flamengo foi dado quando as equipes já empatavam em 1 a 1.

