Exposição sobre vacinas é inaugurada em São Paulo

Nesta quinta-feira 17, a Sociedade Brasileira de Imunizações inaugurou a exposição “Vacinas: Uma Vitória de Todos” no Museu Catavento, em São Paulo. Imersiva e interativa, a mostra revela a jornada da ciência na luta contra as doenças e o poder das vacinas, um dos maiores alvos de fake news, disseminadas especialmente pelo governo de Jair.

A ideia é aliar a saúde e a educação em uma perspectiva real da importância da vacina, por isso a exposição é feita em um museu de ciência, onde o tema imunização é perfeitamente cabível”, diz Renato Kfouri, vice-presidente da SBIm e presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria (SPB). “Essa desconfiança das vacinas tem um aspecto geracional, de pessoas que não viram essas doenças, não tem a percepção de risco e consequentemente, passam a questionar seu valor

:

JORNALOGLOBO: Repatriados de Gaza chegam a São Paulo e vão para casa de parentes e abrigoDas 26 pessoas que chegaram na capital paulista na manhã deste feriado, nove ficarão na casa de parentes e 17 serão levados para um abrigo no interior do estado

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Parte do grupo de repatriados embarca rumo a São PauloDos 32 civis do grupo do Brasil, 26 irão para o estado reencontrar parentes e buscar alojamento em abrigo

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Fortes chuvas causam quedas de árvores e apagões em São PauloO mês de novembro foi marcado por fortes chuvas, quedas de árvores e falta de energia elétrica em São Paulo. Mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem luz e oito pessoas morreram. Um novo apagão foi registrado após um temporal, com mais de 120 árvores caídas na Grande São Paulo. A queda de árvores foi a principal causa da suspensão dos serviços de energia.

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Hotéis em São Paulo oferecem 'Day Use' para se refrescar em meio à onda de calorAlguns dos melhores hotéis na capital paulista oferecem o ainda pouco explorado 'Day Use', que dá acesso a piscinas e outras instalações pelo período de um dia, sem a necessidade de estar hospedado

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

VEJA: Exposição de Ai Weiwei é cancelada após posts polêmicos sobre judeus e guerra Israel-HamasA galeria Lisson cancelou uma exposição do artista plástico chinês dissidente Ai Weiwei após o mesmo ter feito posts no X (antigo Twitter) sobre judeus e a guerra Israel-Hamas. Com obras inéditas do ativista, a mostra entraria em cartaz nesta semana. Weiwei defendeu a importância da liberdade de expressão após a decisão da galeria. Em outros posts feitos em sua rede social, Weiwei defende o cessar-fogo.

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: A cada 100 mortos pela polícia em 2022, 65 eram negros, mostra estudoA cada 100 mortos pela polícia em 2022, 65 eram negros, mostra estudo. Notícias Estudo Polícia ODia

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »