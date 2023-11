Exposição sobre cultura Kayapó é aberta no MAC

Niterói -- Foi aberta no último sábado (28) a exposição Mekukradjá Obikàrà: com os pés em dois mundos, no mezanino do Museu de Arte Contemporânea – MAC Niterói. A mostra tem como tema a constante transformação da cultura do povo Mebêngôkre-Kayapó - habitante de seis terras indígenas no sul do Pará e no norte do Mato Grosso.

A arquitetura circular do MAC remete às aldeias Kayapó construídas em círculo com a ngá (casa dos homens) no centro e permitirá que o público se transporte ao local de origem dos indígenas e se sinta parte da comunidade. Os espaços contendo fotos, vídeos, obras de artesanato e peças históricas representam diferentes aspectos da cultura e das tradições Kayapó.

