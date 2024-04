Exportações argentinas de grãos e derivados aumentam 22% em março

As exportações argentinas de grãos e derivados geraram receita de US$ 1,501 bilhão em março de 2024. O montante representa aumento de 22% na comparação com março de 2023. Os dados foram divulgados pela Câmara da Indústria Oleaginosa da República Argentina (Ciara) e pelo Centro de Exportadores de Cereais (CEC), entidades que representam 50,1% das exportações totais argentinas. Nos três primeiros meses do ano, a receita soma US$ 4,523 bilhões, aumento de 61% na comparação anual.

Segundo as entidades, o desempenho reflete em parte a adoção do valor de referência chamado "dólar exportador", que pode ser utilizado para celebração de novos contratos a termo de grãos e oleaginosas. Elas observaram, porém, que a indústria de exportação de grãos e de esmagamento de soja segue trabalhando com altos níveis de ociosidade. O principal produto exportado pelo setor é o farelo de soja, que corresponde a 12% do total comercializado para o exterior pelo país

