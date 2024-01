Explosiones en Irán durante ceremonia de conmemoración de Qasem Soleimani

Dos explosiones han matado este miércoles al menos a 95 personas —entre los que hay media docena de niños— y han herido a más de 200 en Irán, cerca de un cementerio donde se celebraba una ceremonia para conmemorar el cuarto aniversario del asesinato de uno de los comandantes más importantes del país, Qasem Soleimani, que murió en 2020 en un ataque con drones estadounidenses.

La República Islámica ha declarado este jueves día de luto por respeto a las víctimas de lo que considera el ataque terrorista más mortífero desde la proclamación del régimen en 1979. La televisión estatal iraní ha informado primero de una explosión y luego de una segunda durante la ceremonia en la ciudad de Kermán, en el sureste del país, y ha añadido que al menos 103 personas habían muerto. Sin embargo, horas después, el ministro de Sanidad iraní, Bahram Eynollahi, ha reducido la cifra de víctimas mortales a 95 en unas declaraciones a la televisión estata





