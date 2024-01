Explosão mata número dois do Hamas em Beirute

Una explosión ha acabado en la tarde del martes con la vida de Saleh al Aruri, número dos de Hamás, en un barrio a las afueras de Beirut. La organización islamista acusa a Israel del ataque en la capital de Líbano, pero el Gobierno de Benjamín Netanyahu no ha reconocido hasta ahora su autoría. De confirmarse, supondría el mayor éxito israelí desde el inicio de la guerra de Gaza el pasado 7 de octubre, al eliminar al militante de más alto rango de la organización islamista.

Se trataría, además, del primer ataque israelí contra la capital libanesa desde 2006. Según Reuters, un misil lanzado desde un dron causó su muerte y la de otros dos dirigentes del brazo armado del grupo. Al Aruri, cofundador del brazo armado de Hamás, las Brigadas de Ezedín al Qasam, era el principal colaborador del líder de la organización, Ismail Haniye. Su muerte se produce en medio de las conversaciones entre ambos bandos para un posible alto el fuego y el intercambio de rehenes secuestrados por Hamás y palestinos presos en cárceles israelíe





elpais_brasil » / 🏆 21. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Israel amplia ofensiva contra o Hamas na Faixa de GazaIsrael ampliou nesta segunda-feira (4) sua ofensiva contra o Hamas na Faixa de Gaza, ao mesmo tempo que aumenta a preocupação internacional com o número elevado de civis mortos na guerra, iniciada pelos ataques do grupo islamista em 7 de outubro.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Exército de Israel mantém ofensiva contra o Hamas em GazaO Exército de Israel manteve, nesta sexta-feira 22, sua ofensiva terrestre e aérea contra o Hamas na Faixa de Gaza, cuja situação catastrófica levou o Conselho de Segurança da ONU a exigir o fornecimento de ajuda humanitária 'em grande escala' e 'sem obstáculos' para o território palestino.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Exército israelense intensifica operações contra o Hamas no sul de GazaO Exército israelense anunciou que intensificou as operações contra o movimento islamista Hamas no sul da Faixa de Gaza, apesar dos apelos dos Estados Unidos para proteger os civis palestinos.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Plano de Israel contra túneis do Hamas levará meses e causará destruição urbana irreversívelEstruturas com até 30 metros de profundidade são alvo prioritário dentro da estratégia israelense de aniquilar o grupo terrorista de Gaza, levará meses, causando uma escala de destruição urbana que pode ser impossível de reverter.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

'Não podemos falar tudo': os brutais relatos dos sequestrados pelo HamasO grupo terrorista Hamas libertou 110 israelenses que foram sequestrados no ataque de 7 de outubro. Aos poucos, os relatos deles sobre os horrores no cativeiro chegam ao público em Israel.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Israel intensifica ofensiva contra o Hamas em Gaza após veto dos EUA na ONUIsrael intensificou, neste sábado (9), a sua ofensiva contra o movimento islamista palestino Hamas em Gaza, depois de os Estados Unidos terem vetado uma resolução na ONU que pedia um cessar-fogo nos combates após mais de dois meses de guerra.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »