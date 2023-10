Explosões deixam seis feridos em duas cidades egípcias próximas ao Mar Vermelho

Projéteis atingiram duas cidades egípcias do Mar Vermelho nesta sexta-feira (27), ferindo seis pessoas, conforme informaram fontes. O ataque é entendido como um desdobramento da contaminação regional pelo conflito entre Israel e Gaza. Autoridades em Israel falam em uma "ameaça aérea" na região do Mar Vermelho, em uma possível referência ao movimento Houthi apoiado pelo Irã no Iêmen, que é conhecido por usar drones.

Testemunhas em ambos os lugares, que pediram para não serem identificadas, confirmaram ter ouvido explosões e visto a fumaça subindo, além de aviões de guerra egípcios sobrevoando o local. Sem especificar o local, o porta-voz militar de Israel, Daniel Hagari, disse que helicópteros de combate foram acionados quando "uma ameaça aérea foi detectada na região do Mar Vermelho".

