Expertos en el idioma español continúan la tarea de Fernando Lázaro Carreter

Me da que somos muchedumbre los que guardamos un recuerdo gustoso de los dardos de Fernando Lázaro Carreter. Uno, que ya venía engolosinado desde la mocedad con los asuntillos del idioma tratados en el Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española de Manuel Seco, hallaba placer y provecho en los artículos del maestro. Editados después en libro, hoy se pueden disfrutar sin los inconvenientes de la espera.

Por suerte, otros expertos de la cosa esta de hablar y escribir con corrección y propiedad prosiguen de modo parejo la tarea de Lázaro Carreter. Me vienen rápidamente a la boca los nombres de Álex Grijelmo en este periódico y de Pedro Álvarez de Miranda en El Mundo. Sin duda hay más. Uno les agradece que nos saquen de dudas, corrijan nuestros yerros y nos deparen buenos ratos de lectura instruyéndonos sobre etimologías, pormenores ortográficos, menudencias morfológicas y sintácticas y mil y una curiosidades de la lengua que hablamos y maltratamo

