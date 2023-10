Expectativa é de concluir acordo Mercosul-UE neste ano, diz secretária à CNN após reunião em Bruxelas

A secretária de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Tatiana Prazeres, afirmou em entrevista à CNN que persiste a expectativa de que o acordo entre Mercosul e União Europeia seja concluído ainda neste ano. Prazeres fez parte da comitiva brasileira, formada por membros do Mdic e do Itamaraty, que foi a Bruxelas para debater com a UE os termos do acordo e a nova lei antidesmatamento do bloco europeu.

Ela indica que entre segunda-feira (30) e terça-feira (31) negociadores da União Europeia vêm à Brasília para dar continuidade às conversas. Daqui para frente, o foco é debater extensivamente as divergências mapeadas — entre elas a lei antidesmatamento do bloco, que também foi tema da reunião entre as comitivas. Para Prazeres, os temas estão correlacionados.

