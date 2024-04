Exército persa é quatro vezes maior que o judeu e também possui artilharia numericamente superior, mas muitos equipamentos estão defasados, segundo especialistas

Exército persa é quatro vezes maior que o judeu e também possui artilharia numericamente superior, mas muitos equipamentos estão defasados, segundo especialistasSistema de mísseis de defesa aérea e sistema de mísseis balísticos táticos são exibidos no 45º aniversário da revolução islâmica em Teerã, Irã — Foto: Arash Khamooshi/The New York Times/ 11-02-2024, que deixou 16 mortos em 1º de abril, incluindo...

Estimativas de fontes de inteligência dos Estados Unidos indicam que o regime dos aiatolás conta com mais de 3 mil mísseis balísticos, de tipos e com alcances variados, incluindo alguns capazes de alcançar Israel. Uma dessas armas é o, com autonomia para atingir alvos a 1.450 km, distância similar à do país islâmico até Tel Aviv.

O sistema de detecção e destruição de mísseis do Irã também é inferior ao de Israel. Enquanto as Forças Armadas israelenses contam com o Domo de Ferro, capaz de abater ameaças de 4 km a 70 km, a versão atualizada do Shafaq iraniano tem um alcance de apenas 20 km, segundo informações divulgadas pela agência semioficial do país, Irna, em fevereiro.

