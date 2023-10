Exército israelense diz que principal base do Hamas fica sob hospital em Gaza

Tel Aviv - As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram, nesta sexta-feira (27), que a principal base de operações do Hamas está abaixo do Hospital Shifa, em Gaza, sob o qual o grupo possui complexos subterrâneos usados para 'esconder criminosos condenados e armazenar armas para o terrorismo, colocando milhares de pacientes e funcionários do hospital em perigo'.

As IDF também divulgaram uma ligação gravada entre dois habitantes de Gaza, que comprovam que a sede principal das brigadas Al-Qassam, do Hamas, está localizada na área do hospital, contando com banheiros, quartos e centros de comando. O uso da infraestrutura do hospital também foi confirmada por meio de outra ligação gravada, desta vez com um alto oficial responsável por questões energéticas em Gaza.

