Exército israelense continua ofensiva na Faixa de Gaza

O exército israelense continuou sua ofensiva nesta madrugada no norte da Faixa de Gaza, onde está lutando corpo a corpo com militantes do Hamas e tentando assumir o controle da Cidade de Gaza, a maior cidade do enclave e onde, segundo Israel, está o centro de operações da milícia. Um porta-voz militar israelense afirmou que suas tropas mataram membros do Hamas que emergiram da extensa rede de túneis do enclave

. Segundo Israel, seus soldados também fizeram uma nova incursão na zona sul da Faixa de Gaza, onde mataram vários militantes. Além disso, a ONU condenou o bombardeio israelense na sexta-feira contra um comboio de ambulâncias perto do hospital Al Shifa, o maior de Gaza e abrigo para cerca de 20.000 deslocados. "Estou horrorizado", disse o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, depois que o bombardeio causou mais de uma dezena de mortos e pelo menos 60 feridos. Guterres voltou a pedir um cessar-fogo e a libertação de todos os reféns. O exército israelense admitiu ter atacado uma ambulância porque ela estava sendo usada pela milícia. Segundo o Hamas, ela estava transportando feridos para o Egito



