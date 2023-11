Exército israelense continua ataques em Gaza

O exército israelense continua com os ataques e combates corpo a corpo com os milicianos do Hamas no norte da Faixa de Gaza, onde ainda restam entre 350.000 e 400.000 pessoas, de acordo com o enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, David Satterfield. As Forças de Defesa de Israel estão tentando assumir o controle da Cidade de Gaza após cercar a cidade, onde afirmam estar o centro de operações do Hamas.

Segundo a milícia, mais de uma dezena de pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em um bombardeio israelense a uma escola dirigida pela ONU em Jabalia, o maior campo de refugiados de Gaza. Jabalia foi atingida várias vezes ao longo desta semana. Os ataques já mataram mais de 200 palestinos. Os bombardeios israelenses em Gaza já mataram mais de 9.400 pessoas desde 7 de outubro, sendo 3.900 crianças, de acordo com os últimos números do Ministério da Saúde de Gaza

