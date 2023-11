Exército de Israel prossegue operação em hospital de Gaza

O Exército de Israel prosseguia nesta quinta-feira (16) com a operação no principal hospital de Gaza, onde afirma que o Hamas esconde um posto de comando militar estratégico, apesar das críticas e da preocupação internacional com os civis que estão refugiados no complexo médico. 'Esta noite realizamos uma operação seletiva no hospital Al Shifa. Continuamos avançando', declarou o general de divisão Yaron Finkelman, que comanda as operações israelenses em Gaza.

O Exército israelense confirmou à AFP durante a manhã que seus soldados permanecem mobilizados no complexo médico, o mais importante da Faixa de Gaza, onde a ONU calcula que estão quase 2.300 pessoas, entre pacientes, profissionais da saúde e deslocados. O Ministério da Saúde do território palestino controlado pelo Hamas afirmou que 'buldozeres israelenses destruíram diversas áreas da entrada sul' do hospital. Israel alega que o Hamas utiliza o hospital como base militar, uma acusação corroborada pelo governo dos Estados Unidos, mas que o movimento islamista palestino neg

