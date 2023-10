Exército de Israel diz ter destruído 250 pontos do Hamas; Gaza está sem internet

Israel intensificou as operações por terra na Faixa de Gaza. Horas antes, um ataque de foguetes do Hamas atingiu Tel Aviv. Quando a noite caiu em Gaza, os bombardeios se intensificaram com uma força que não se tinha visto ainda nesses 21 dias de guerra. A ofensiva foi tão forte que cortou todas as linhas de comunicação com o mundo lá fora. Jornalistas e palestinos não conseguem mais mostrar o drama que estão vivendo.

E apresentaram este vídeo, mostrando como seria a estrutura do grupo extremista. O Hamas negou e disse que essa acusação é um prenúncio para um outro ataque a uma unidade de saúde.Nesta sexta-feira, mais 10 caminhões entraram na Faixa de Gaza com ajuda. Uma migalha, segundo grupos humanitários que atuam na região. Antes da guerra começar, cerca de 500 caminhões abasteciam todos os dias o enclave palestino.

