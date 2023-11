Exclusivo: g1 visita o maior tatuzão da América Latina, em SP

O Cora Coralina, maior tatuzão já utilizado na América Latina, entra em operação nesta terça-feira (21), dando início a uma fase importante da expansão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo, no trecho entre Vila Prudente e Penha. Para conhecer o interior dessa supermáquina e entender como ela funciona, o g1 visitou o Complexo Rapadura, canteiro de obras localizado na Vila Formosa, Zona Leste da capital paulista, onde ela está instalada.

Tatuzão é o nome popular dado a uma Tunnel Boring Machine (TBM) ou máquina de perfuração de túnel, em português. Por meio de ferramentas cortantes e aplicação de pressão, ela é capaz de abrir caminho para a passagem de trens subterrâneos em solos umedecidos pelo lençol freático. Nesta primeira fase de operação, o Cora Coralina vai partir de Rapadura em direção à Vila Prudente, um trajeto de aproximadamente 4 km





