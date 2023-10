Ex-zagueiro do Vasco é condenado a 10 anos de prisão por tráfico internacional de drogas; saiba quem

, está entre os condenados pela Justiça Federal em um processo por tráfico internacional de drogas e organização criminosa. Segundo a Polícia Federal (PF), a quadrilha contou com a ajuda de três agentes e um delegado da Polícia Civil para levar 280 quilos de cocaína ao exterior. O ex-jogador foi capitão doAlex, de 45 anos, foi condenado a dez anos de prisão em regime fechado e está preso desde fevereiro do ano passado.

Além do Vasco, Alex acumulou passagens por equipes do futebol paulista, como Santo André, Campinas e Portuguesa. Ele também atuou no Japão, pelo Ventforet Kofu, e sua última equipe foi Jeju United, da Coreia do Sul. Ele encerrou a carreira em 2007.Mega-Sena

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

Terranoticiasbr »

Ex-zagueiro campeão carioca pelo Vasco é condenado por tráfico internacionalNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Ex-jogador do Vasco é condenado por tráfico internacional de drogasEx-zagueiro está preso desde fevereiro de 2022 em decorrência das investigações do crime Consulte Mais informação ⮕

Tite explica por que tirou Pulgar em derrota do Flamengo para o GrêmioTreinador do clube carioca falou em entrevista coletiva após derrota para o Grêmio no Campeonato Brasileiro Consulte Mais informação ⮕

Palpite: Vasco x Internacional – Campeonato BrasileiroTentando sair da zona de rebaixamento, o Vasco recebe a visita do Internacional nesta rodada Consulte Mais informação ⮕

Vasco sofre duro golpe de realidade, mas tem condições de vencer dentro do seu 'campeonato'Depois de duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o Vasco voltou a ligar o sinal de alerta na luta contra o rebaixamento. Consulte Mais informação ⮕

VÍDEO: Assista aos melhores momentos de Vasco x InternacionalVeja os melhores lances de Vasco x Internacional pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023 Consulte Mais informação ⮕