Ex-senador Telmário Mota é alvo de operação por suspeita de mandar matar a mãe da própria filha em Roraima; entenda o caso

. Ele é suspeito de ser o mandante do assassinato de Antônia Araújo de Sousa, de 52 anos, mãe de uma filha dele e que, no ano passado, o acusou de estupro. A operação também busca prender outros dois envolvidos no assassinato.De acordo com a Polícia Civil, Telmário já possui um mandado de prisão em aberto. Ao todo, na manhã desta segunda, a polícia cumpre três mandados de prisão e sete de buscas e apreensão.

Antônia foi morta com um tiro na cabeça no dia 29 de setembro, por volta das 6h30, quando saía de casa para trabalhar. O crime foi executado por duas pessoas em uma moto. Conforme a investigação, a decisão de matá-la partiu de uma reunião na fazenda Caçada Real. No local, Mota teria deixado o sobrinho Harrison Nei Correa Mota, conhecido como “Ney Mentira”, responsável pela execução do crime.

