Ex-senador Telmário Mota é alvo de operação por suspeita de mandar matar mãe da própria filha que o acusou de estupro

Senador Telmário Mota é alvo de operação que apura morte de Antonia Araújo de Sousa, mãe de uma filha dele — Foto: Reprodução/Senado Federal e arquivo pessoal

Informações preliminares da Polícia Civil indicam que o ex-senador está em Brasília, onde policiais tentam localizá-lo. Contra ele há um mandando de prisão em aberto. A operação da Polícia Civil cumpre três mandados de prisão e sete de buscas e apreensão, e tem o apoio da Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública (Sesp) e Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

No curso do inquérito, investigadores descobriram que a moto usada pelos assassinos no dia do crime foi comprada pelo sobrinho do ex-senador. O veículo, segundo a polícia, foi adquirida por R$ 4 mil em espécie no residencial Vila Jardim, estava em nome de outra pessoa e documentação irregular. headtopics.com

A assessora do ex-senador foi vista indo entregar a moto aos assassinos um dia antes do crime. A Polícia Civil tem uma imagem dela pilotando a moto.

