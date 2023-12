Ex-procurador da Lava Jato aponta falhas nas delações premiadas

Em um livro de entrevistas sobre os bastidores da Operação Lava Jato, o decano da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba, o ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, apontou falhas nas delações premiadas conduzidas pela equipe do então procurador-geral da República Rodrigo Janot envolvendo gravações de áudio de políticos e fez uma avaliação sobre a derrocada das investigações.

A entrevista com o ex-procurador integra o livro 'Lava Jato: Histórias dos Bastidores da Maior Investigação Anticorrupção no Brasil', organizado pela advogada e jurista Ligia Maura Costa, que será lançado na próxima segunda-feira (4) em São Paulo, na Livraria da Vila do Shopping Pátio Higienópolis, a partir das 19h. A obra inclui entrevistas com investigadores, magistrados, advogados e membros da sociedade civil que atuaram ou acompanharam de perto a operaçã





