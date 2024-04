Ex-presidente se hospeda em local após operação da PF

O ex-presidente se hospedou em um local entre os dias 12 e 14 de fevereiro, logo após ser alvo de uma operação da PF. Isso aconteceu em Volta Redonda, no Rio. A mulher estava com a filha de 5 anos e precisou receber atendimento médico. Imagens exclusivas mostram o motorista de um Porsche momentos antes de um acidente fatal. Ao sair de uma casa de pôquer, Fernando Sastre de Andrade Filho parece discutir com a namorada antes de entrar no carro com um amigo.

Um animal causou a suspensão de pousos e decolagens por 15 minutos na manhã de segunda-feira (1º). Uma década depois da Lava Jato, o ex-juiz e ministro tiveram uma audiência após estarem em lados opostos. Fernando Sastre de Andrade Filho estava em alta velocidade quando atingiu o carro de Ornaldo Viana, de 52 anos, no domingo (31). O julgamento de Sergio Moro foi suspenso pelo tribunal; o placar está em 1 a 1. A desembargadora Cláudia Cristofani pediu mais tempo para análise, após o desembargador José Sade votar contra o senador

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



sbtnews / 🏆 25. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Exclusivo: imagens mostram motorista de Porsche momentos antes de acidente fatalAo sair de casa de pôquer, Fernando Sastre de Andrade Filho parece discutir com a namorada antes de entrar no carro com amigo

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Caso Porsche: Ouvidoria quer imagens de câmeras para apurar conduta de PMsA Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo enviou ofícios para as polícias civil e militar para cobrar imagens de câmeras do local e dos equipamentos corporais dos agentes que atuaram no acidente em que o motorista de uma Porsche colidiu contra um...

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Gilmar Mendes diz que Lava Jato terminou como uma organização criminosaDecano do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Gilmar Mendes disse que a Operação Lava Jato 'terminou como uma verdadeira organização criminosa'. Responsável por relevar o maior escândalo de corrupção do País, início da operação completa dez anos neste domingo, 17. Para o ministro, Lava Jato produziu distorções no sistema jurídico e político, deixando um salto 'marcadamente negativo'.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

'Lava Jato terminou como uma verdadeira organização criminosa', diz Gilmar MendesDecano do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Gilmar Mendes disse que a Operação Lava Jato 'terminou como uma verdadeira organização criminosa'. Responsável por relevar o maior escândalo de corrupção do País, início da operação complet

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

‘Lava Jato terminou como uma organização criminosa’, diz Gilmar MendesDurante a operação, Gilmar Mendes foi figura central em decisões importantes para os rumos da Lava Jato

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Gilmar Mendes defende uma ‘Comissão da Verdade’ para a Lava Jato: ‘Se revelou um projeto ...A CartaCapital, o ministro do STF afirma ser necessário manter a atenção a fim de evitar a repetição de abusos

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »