Ex-presidente do Banco Central da Argentina é cotado para ser ministro da Economia

O ex-ministro de Macri era dado como certo pela imprensa Argentina enquanto teórico da dolarização Emilio Ocampo não deve mais ser o titular do Banco Central. Embora o presidente eleito Javier Milei tenha dito que não anunciaria o nome do seu ministro da Economia antes da posse em 10 de dezembro, o ex-presidente do Banco Central da Argentina Luis Caputo era dado como certo pela mídia argentina para ocupar o cargo de ministro da Economia no próximo governo.

Até a noite desta quinta-feira (23) não havia uma confirmação oficial se Caputo havia aceitado o convite feito por Milei. Um empresário argentino ouvido pelo também afirmou que o economista já havia batido o martelo. Além disso, na noite de quarta-feira, o presidente eleito tinha desfiado elogios a Caputo em uma entrevista à rede TN. Para acomodar as forças políticas que o apoiaram e dos quais necessita de apoio para governar, Milei teria convidado Patricia Bullrich, a candidata derrotada nas eleições presidenciais, para voltar a comandar o Ministério de Segurança





valoreconomico » / 🏆 4. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Presidente eleito da Argentina, Javier Milei, confirma fechamento do Banco Central e privatização de empresas estataisMilei confirmou que acabará com o Banco Central e anunciou que pretende privatizar empresas estatais, mas ocultou que precisará de aval do Congresso, onde não tem maioria. Javier Milei, presidente eleito da Argentina, agradou ao mercado ao reforçar seu compromisso com as privatizações.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Milei anuncia planos de privatização e fim do Banco Central na ArgentinaO economista Milei confirmou que pretende privatizar empresas estatais e acabar com o Banco Central na Argentina, mas analistas alertam que ele precisará do aval do Congresso para avançar com sua agenda.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Banco do Brasil recebe estudo que mostra apoio do banco à escravidãoTraficantes de escravizados figuravam entre diretores e acionistas

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Drex, um retrato da evolução tecnológica do Banco CentralEvolução tecnológica se destaca no setor financeiro e seu desenvolvimento, fazendo com que a atualização de atores e reguladores do mercado seja uma necessidade; entenda

Fonte: exame - 🏆 18. / 63 Consulte Mais informação »

Planalto negligencia o Banco Central e contrata crise para 2024A greve branca de servidores da instituição já produz estragos que serão sentidos pelo país ao longo de todo o próximo ano -- péssimo negócio para Lula

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Gleisi Hoffmann critica Campos Neto por apoiar reajuste para servidores do Banco CentralPT sempre se posicionou favorável à pauta de reajustes dos servidores públicos

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »