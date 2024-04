Ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol é preso por corrupção e lavagem de dinheiro

O ex-presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, foi preso, sob acusações de corrupção e lavagem de dinheiro, e posteriormente liberado após ser interrogado ao chegar a Madri em um voo internacional. Segundo um porta-voz da Guarda Civil, que falou com a CNN, Rubiales foi detido na manhã de hoje logo após aterrissar no aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, proveniente de um voo comercial da República Dominicana.

Após prestar depoimento na unidade da Guarda Civil localizada no Terminal 4 do aeroporto, Rubiales foi liberado. No entanto, ele deverá aguardar uma intimação judicial para comparecer perante a Justiça

